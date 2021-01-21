ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. انخفاض شديد فى درجات الحرارة.. استشارية مناعة تنصح بالتعرض للشمس ثلث ساعة يوميًا

الخميس 21/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحليل واستشعار عن بعد، إنه حتى 15 يناير لم يكن هناك انخفاض بشكل كبير فى درجات الحرارة، حيث إنها كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، إلا أنه بداية من الأسبوع الماضي بدأت الأحوال الجوية تتغير.


وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر فضائية المصرية، أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ سواء أثناء النهار أو الليل، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى القاهرة اليوم تصل إلى 9 درجات، والعظمة ما بين 18 و19 درجة
.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، اللقطات الأولى لتفجيرين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد، وتم إغلاق المنطقة الخضراء عقب التفجيرين اللذين خلفا وقوع إصابات وعدد من القتلى.



وأفادت فضائية "إكسترا نيوز" بارتفاع ىضحايا الانفجارين إلى 28 قتيلًا و73 جريحًا فى تفجيرين انتحاريين ببغداد.


قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إننا نقوم بتطبيق الخريطة الاستثمارية بشرم الشيخ بالتنسيق بين الحكم المحلى وكافة منظمات المجتمع المدني .

وأضاف جمال نور الدين ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا نمتلك خطط امن الدولة يتم تنفيذها فى قطاع الصحة .

وأشار محافظ كفر الشيخ ، إلى انه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء مؤخرًا ومجموعة من  الوزراء للمحافظة ، حيث تم تفقد مستشفى طوارئ الجامعة للدفع بمعدلات التنفيذ .


قال نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن ثقة الاتحاد المصري فى مستوى فريقها وتميزه فى كرة اليد عالية جدا، مؤكدا تميز مستوى الجهاز الفنى وليس الفريق فقط.



وأضاف أن خسارة المنتخب أمام فريق السويد  كانت دافعا للفريق وفرصة تعويض الفريق المصرى فى الدور الثانى.

 


قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة والبكتريا، إن الأشخاص الذين لديهم نقص فى فيتامين د تكون لديهم فرص الإصابة  بفيروس كورونا أكبر من غيرهم، لافتة إلى أن عواقب إصابتهم وآثارها تكون أكبر من غيرهم.

وأضافت عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب الخروج والتعرض للشمس يوميًا لأنها تمد الجسم بفيتامين د، مشيرة إلى أن الشمس تضعف الفيروس ويجب التعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميًا لتقوية المناعة.


استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 21- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.


 أسعار الذهب اليوم فى مصر
  سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 921 جنيها للجرام.

 سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 805 جنيهات.

 سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6448 جنيها.



قال أحمد الفيتورى، الكاتب والمحلل السياسي الليبي: "إننا لسنا بحاجة إلى التحدث حول العلاقة الليبية المصرية"، مشيرا إلى أن المسألة الليبية أزمة داخلية فى مصر وتخصها، فبالتالى فإن تدخل مصر فى ليبيا يكون بحكم الجغرافية والتاريخ.


وأضاف "الفيتورى"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك توافق حدث بزيارة الوفد المصرى إلى طرابلس الغرب فى الأيام الماضية والاتفاق على حل المسألة الليبية، موضحا أنها أهم نقطة فى فترة ليبيا مؤخرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 24 بـ 931 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-11-2020

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

عيار 24 يسجل 951 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 2-1-2021

عيار 18 يسجل 713 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 3-1-2021.. فيديو

ارتفاع كامل.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 - 1 - 2021

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 -1- 2021

ترشيحاتنا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مزيفة وخادعة.. جسد ميلانيا ترامب يفضح أسرارها ومشاعرها الحقيقية

بعد بقاء ساسي ومصطفى محمد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الشتوي

هل تنوي الحكومة عدم استكمال الدراسة هذا العام بسبب كورونا؟ وزير التعليم يجيب

القصة الكاملة لمقتل شرطيين سعوديين ورهينة في إطلاق نار بالرياض

قرارات مهمة من النيابة في واقعة اغتصاب ربة منزل بالإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور