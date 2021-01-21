أخبار التوك شو.. انخفاض شديد فى درجات الحرارة.. استشارية مناعة تنصح بالتعرض للشمس ثلث ساعة يوميًا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحليل واستشعار عن بعد، إنه حتى 15 يناير لم يكن هناك انخفاض بشكل كبير فى درجات الحرارة، حيث إنها كانت أعلى من المعدلات الطبيعية، إلا أنه بداية من الأسبوع الماضي بدأت الأحوال الجوية تتغير.









وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر فضائية المصرية، أن درجات الحرارة بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ سواء أثناء النهار أو الليل، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى القاهرة اليوم تصل إلى 9 درجات، والعظمة ما بين 18 و19 درجة

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز" منذ قليل، اللقطات الأولى لتفجيرين انتحاريين وسط العاصمة العراقية بغداد، وتم إغلاق المنطقة الخضراء عقب التفجيرين اللذين خلفا وقوع إصابات وعدد من القتلى.













وأفادت فضائية "إكسترا نيوز" بارتفاع ىضحايا الانفجارين إلى 28 قتيلًا و73 جريحًا فى تفجيرين انتحاريين ببغداد.









قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إننا نقوم بتطبيق الخريطة الاستثمارية بشرم الشيخ بالتنسيق بين الحكم المحلى وكافة منظمات المجتمع المدني .





وأضاف جمال نور الدين ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا نمتلك خطط امن الدولة يتم تنفيذها فى قطاع الصحة .





وأشار محافظ كفر الشيخ ، إلى انه كانت هناك زيارة لرئيس الوزراء مؤخرًا ومجموعة من الوزراء للمحافظة ، حيث تم تفقد مستشفى طوارئ الجامعة للدفع بمعدلات التنفيذ .









قال نبيل خشبة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إن ثقة الاتحاد المصري فى مستوى فريقها وتميزه فى كرة اليد عالية جدا، مؤكدا تميز مستوى الجهاز الفنى وليس الفريق فقط.













وأضاف أن خسارة المنتخب أمام فريق السويد كانت دافعا للفريق وفرصة تعويض الفريق المصرى فى الدور الثانى.













قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة والبكتريا، إن الأشخاص الذين لديهم نقص فى فيتامين د تكون لديهم فرص الإصابة بفيروس كورونا أكبر من غيرهم، لافتة إلى أن عواقب إصابتهم وآثارها تكون أكبر من غيرهم.





وأضافت عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب الخروج والتعرض للشمس يوميًا لأنها تمد الجسم بفيتامين د، مشيرة إلى أن الشمس تضعف الفيروس ويجب التعرض للشمس لمدة ثلث ساعة يوميًا لتقوية المناعة.









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 21- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 921 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 805 جنيهات.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 691 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6448 جنيها.













قال أحمد الفيتورى، الكاتب والمحلل السياسي الليبي: "إننا لسنا بحاجة إلى التحدث حول العلاقة الليبية المصرية"، مشيرا إلى أن المسألة الليبية أزمة داخلية فى مصر وتخصها، فبالتالى فإن تدخل مصر فى ليبيا يكون بحكم الجغرافية والتاريخ.









وأضاف "الفيتورى"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان هناك توافق حدث بزيارة الوفد المصرى إلى طرابلس الغرب فى الأيام الماضية والاتفاق على حل المسألة الليبية، موضحا أنها أهم نقطة فى فترة ليبيا مؤخرا.