التعليم العالي: لا صحة لوقف استقبال طلاب كليات التجارة والحقوق

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد مطلب برلماني يخص وقف تخريج دفعات جديدة من طلاب كليات الحقوق والتجارة، وإنما كان هناك مطلب واضح بزيادة قبول الطلاب في الكليات التي ترتبط بوظائف المستقبل.









وأضاف أننا نسير وفق هذا النهج من خلال زيادة أعداد المقبولين في الكليات المطلوبة في سوق العمل والتوسع في البرامج الخاصة به ، وذلك تم تتطبيقه من خلال تزويد كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية ، والاهتمام بالبرامج المتختصة بوظائف المستقبل.





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وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد عقداجتماعًا صباح اليوم الخميس مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وفى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.



