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رياضة

اتحاد الكرة: مباراة أسوان والزمالك باستاد بتروسبورت

الخميس 21/يناير/2021 - 03:46 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء السبت 23 يناير الجاري، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بدلا من إقامتها باستاد أسوان.

كان مجلس إدارة  بتروسبورت برئاسة زكريا السيد ارسل موافقة رسمية لاستضافة الى نادى الزمالك بالموافقة على استضافة مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم ٢٨ يناير فى الدورى الممتاز.

وفور تلقى مجلس القلعة البيضاء برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز موافقة مسؤولى استاد بتروسبورت على استضافة لقاء المقاصة قاموا بإرسال المستحقات المالية مقدما.

يذكر أن مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد أنهى أزمة استضافة مباراة الزمالك والجونة أمس الثلاثاء في الدورى الممتاز.

وكان مسئولو استاد بتروسبورت أرسلوا اعتذارا رسميا إلى نادى الزمالك بعدم إمكانية استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة بداعى الانشغال بأعمال الصيانة.

ووافقت إدارة بتروسبورت على استضافة مباراة الزمالك والمقاصة المقرر إقامتها بعد غد على ملعبه بعد اتصالات جرت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وأرسلت إدارة استاد بتروسبورت فاكسا رسميا بالموافقة على استضافة المباراة إلى نادي الزمالك لتنتهى الأزمة برمتها.

ويتصدر الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ١٩ نقطة ويحل الأهلي وصيفا برصيد ١٧ نقطة فيما يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد ١٦ نقطة.
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