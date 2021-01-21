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أخبار العالم

10 آلاف وظيفة.. كل ما تريد معرفته عن خطة توطين الوظائف بالطيران المدني السعودي

الخميس 21/يناير/2021 - 03:49 م
خطة توطين الوظائف
خطة توطين الوظائف بالطيران المدني السعودي
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سمر صالح
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عن إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة في بيان، على حسابها بموقع تويتر، إن المبادرة اشتملت على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة من 2021 إلى 2023.

وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف، من بينها مهنة طيار، ومضيف، ومراقب جوي، ومشرفين، ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية، ومناولات الشحن والعفش والركاب، وتموين الطائرات، وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.
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