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برلمان

باستثمارات 2 مليار جنيه.. وزير قطاع الأعمال يعلن موعد تسيير أول سيارة كهربائية مصرية

الخميس 21/يناير/2021 - 03:56 م
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفًا: إن شاء الله نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128.

وأضاف "توفيق" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وجرى التوقيع منذ يومين علي الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره، لافتًا إلي أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنيه، منها 800 مليون إنفاقا استثماريا.

وتابع توفيق، أنه سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 أشهر، تمهيدًا لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيرًا إلي التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها في ضوء توجيهات القيادة السياسية. 

وأشار توفيق، إلي أنه تمت المفاوضة علي سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقولا والتعريفة القصوى، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعارا مرتفعة، لذا تم وضع تعريفة معقوله لتشجيع هذا النوع من السيارات.
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