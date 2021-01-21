وزير قطاع الأعمال أمام النواب: 1.6 مليار جنيه خسائر "مصر للألومنيوم"

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن شركة مصر للألومنيوم، سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباحًا خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلاك الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة وارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا.





وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الخميس، أمام جلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرض بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن الشركة عند إنشائها كانت تعمل بخلايا جيدة، ومع الوقت حصل تقادم، موضحًا أن الشركة حققت أرباحا كثيرة في خلال العامين قبل الماضي، حققت أرباحا أكثر من 1.5 مليار جنيه، ولكن العام الماضي ونتيجة للزيادة في أسعار الكهرباء، وخاصةً أن الكهرباء تثمل 40% من تكلفة الطن الألمونيوم أدى تقليل الأرباح، وخاصةً في ظل انهيار أسعار العالمية الألومنيوم، ما تسبب في أن الشركة حققت خسائر وصلت إلى 1.6 مليار جنيه.





وأكد أنه خلال الثلاثة الشهور الماضية حدث ارتفاع في الأسعار مرة أخري، وسوف تستعيد الشركة عافيتها وتحقق أرباحًا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع استشاري عالمي لعمل مشروع تطوير واستبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة أقل في استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلي أن الخسائر لن تستمر مع تقليل الاستهلاك وزيادة الأسعار.





وأشار إلى أن الشركة بدأت في مشروع آخر بحيث لا نكتفي بإنتاج سبائك الألومنيوم، حيث بدأنا في مشروع جنوط سيارات، وخصوصًا في ظل البدء في تجميع السيارات مصر، موضحًا أن الإنتاج يستهدف الإنتاج المحلي والتصدير.





وكشف عن إجراء دراسات لـ 5 شركة صناعات معدنية، وكانت نتائج الدراسة مشجعة، حيث أكدت أن الشركات لا تحتاج استثمارات كبيرة ولكن تحتاج لبعض الإجراءات الإدارية والتسويقية.