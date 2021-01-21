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برلمان

وزير قطاع الأعمال: إضافة 20 أتوبيسا جديدا لنقل الركاب

الخميس 21/يناير/2021 - 03:58 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه فيما يخص ملف النقل البري والبحري فإن الوازة تمتلك 3 شركات نقل ركاب و5 شركات نقل بضائع، استحوذ على شركات البضائع  اتحاد العاملين مع وجود نسبة للشركة القابضة إلا أن إدارة تلك الشركات حققت خسائر وتم دعمهم  بـ مليار و200 مليون جنيه، مضيفًا: "إن شاء الله تلك الشركات هنعيد تشغلها مرة ثانية ودخلنا مع وزارة النقل والسكة الحديد لعمل شركات النقل ونعمل النقل متعدد الوسائط".

وأشار الوزير إلى أن التحديث والتطوير يطال الآن شركات نقل الركاب وهناك 20 أتوبيسا جديدا وسيتم ضم الشركات الثلاثة ودمجهم مع بعض ونتطلع من القطاع الخاص أن يدير تلك الشركات وفيما يخص النقل البحري نمتلك 13 سفينة، وتم الشراء لتلك السفن في أعلى سعر سنة 2007، حيث كان النولون يصل من 70 إلى 60 ألف دولار وبعد الشراء حدث المشكلة المالية العالمية في عام 2008، وانحدر سعر النولون إلى 30 ألف دولار  والأن بنك مصر دخل معانا والشركة بدأت تكسب. 

وفيما يخص ملف التجارة الخارجية، نمتلك شركة النصر ولها 16 فرعا ومركزين في إفريقيا ونغير جلد الشركة وندمج فيها مصر للاستيراد والتصدير والأسواق الحرة وهناك كتالوج إلكتروني للمنتجات وبدون مقابل لتفعيل قدرة مصر للأسواق العالمية من خلال الوسائل الحديثة.
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