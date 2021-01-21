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رياضة

استجابة وزير الشباب.. إنشاء الاستاد الجديد للنادي المصري خلال أسابيع

الخميس 21/يناير/2021 - 04:12 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
استجاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمطلب الدكتور محمود حسين نائب بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدًا أنه سيتم البدء خلال أسابيع في إنشاء الاستاد الجديد للنادي المصري بدلاً من الاستاد القديم في نفس مكانه الحالي بالمدينة الباسلة.

وكان الدكتور محمود حسين أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي عرض خلالها وزير الرياضة خطة الوزارة أمام البرلمان، طالب الوزير بضرورة البدء الفوري في إنشاء استاد النادي المصري الجديد والذي قدمه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هدية لأبناء المحافظة.

قال الوزير في رده على كلمة الدكتور محمود حسين إنه سيتم البدء في تنفيذ الاستاد الجديد في نفس مكانه وبمواصفات عملاقة، مشددا على أن الوزارة لا تتوانى عن تقديم الدعم المالي للنادي المصري وعلى تواصل مستمر بمجلس إدارته لحل أي مشاكل.

أشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة في إطار دورها الرياضي والمجتمعي حريصة على دعم جميع الأندية الجماهيرية والشعبية لتستمر في دورها المطلوب ولن يتخلى عن تقديم الدعم لها مهما كانت الظروف.
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