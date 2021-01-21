وزير قطاع الأعمال: أعتذر للشعب على تأخير قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان لمدة عام

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن قرار الإغلاق لمصنع الحديد والصلب حلوان نتيجة لليأس من إصلاحه.





وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "يعز علينا الإغلاق وحيثما فيه تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط، سأكون أنا مسؤول وأحاسب على الإبقاء عليه وأعتذر للشعب على تأخير القرار لمدة سنة" .





وأضاف أنه تم تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وكان هناك لجنتين اتجهت لنفس القرار وأصبح الأمر مجرد مرحلة كان يجب أن تنتهي بدري ولكنها تأخرت.