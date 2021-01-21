بعد إحباط بيع تمثال أثري يقترب من 2 طن.. 10 ملايين جنيه عقوبة تنتظر تجار الآثار

أصبحت ظاهرة تجارة الآثار وتهريبها من المشاكل الخطيرة التي تهدد المجتمع، وذلك بعد انتشارها بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت مقصد العديد من الفئات، لما قد تجنيه من أموال طائلة لا حصر لها، دون الاعتبار بأنهم تخطوا حاجز الدولة واعتدوا علي ممتلكاتها التاريخية.





وحرصا من مجلس النواب على وقف هذه التجارة وتداولها وافق نهائيا علي مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار.





حيث نصت التعديلات علي تغليظ العقوبة بشكل كبير لكل من تسول له نفسه المساس بحضارة وتاريخ مصر القديم.









عقوبة البيع:





ويستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات على كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة، ومعاقبته بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.





عقوبة التواجد دون إذن:





أشار القانون إلى كل من قام بالتواجد داخل المواقع الأثرية دون تصريح ، وكل من تسلق أثرا دون الحصول علي ترخيص ، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،





وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.