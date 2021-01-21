الأعلى للجامعات يبحث آليات منهج الزيادة السكانية.. السبت

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تناول عدد من الأمور الهامة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت المقبل منها مناقشة تطبيق مادة الزيادة السكانية والانتماء والولاء، للطلاب، بالإضافة إلى تناول ما وصلت له اللجنة المشكلة بشأن وضع آليات تنفيذ مشروع اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالجامعات.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على توصيات اللجنة المشكلة بشأن تطوير المناهج في الجامعات التي تتعلق بالزيادة السكانية ، والولاء والمواطنة، حيث تم تشكيل لجان متخصصة والتي تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بما تسببه الزيادة السكانية من أضرار على خطط التنمية المستقبلية للدولة.





وعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا صباح اليوم الخميس مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.







وفى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.





وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذى أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر؛ بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.





كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا.