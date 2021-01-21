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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بأسيوط

الخميس 21/يناير/2021 - 04:54 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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إيهاب عمر
أصيب 8 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بقرية العتمانية التابعة لمركز البداري في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة "تمناية" بترعة قرية العتمانية، ووقوع مصابين.

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة رقم "8219 ى ل ط"، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانجرافها لترعة العتمانية، وأسفر الحادث عن إصابة "كريم.س.ص" 40سنة ، و"رشا.ع.أ" 30سنة، و"احلام .ا.ع" 40سنة، و"انتصار.ع.ا"25سنة، و"مهاودة.ح.م"، و"بكر. أ. ر" 11 سنة، و"أحمد. ا. ع" 86 سنة، و"حسن .ح. م" 30 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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