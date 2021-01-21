د. عمرو عبد العزيز يكتب: معايير علمية لخصوبة المرأة

منح الله الذكور قدرة إنجابية غير محدودة لا ترتبط بالمرحلة العمرية لأي منهم، فيكون الرجل قادرا علي الإنجاب تقريبا من البلوغ وحتى فترات متقدمة من حياته.





علي العكس تماما ما يحدث للمرأة حيث ترتبط القدرة الإنجابية بمرحلة محددة من حياة السيدة وتنقطع بعدها القدرة على الإنجاب والحمل، ومن هنا يمكن قراءة احتياج رجال لنساء فى سن معينة عند الحديث عن الزواج والإنجاب، وربما يفسر الأمر أيضا متطلبات نساء عند الزواج بسن معينة، وتداعيات غياب الأمومة عن نساء خرجن من مشروع الزواج مبكرا أو دون تحقيق حلم الأمومة.





وهناك معايير علمية حديثة يمكن معها ذكر ما يتعلق بقياس خصوبة المرأة، وفى هذا المقام نذكر أن تحليل AMH أو تحليل مخزون المبيض:

Anti-Müllerian hormone

هو أحد التحاليل المعملية العامة لقياس القدرة الإنجابية للسيدات، ونشير هنا إلى وجود علاقة طردية بين نسبته ومستوى الخصوبة لدى المرأة، فكلّما كانت نسبته أعلى دلّ ذلك على ارتفاع عدد البويضات في الجسم و بالتالي زيادة القدرة الإنجابية للسيدة، علما بأنّ أعلى مستوياته تُسجّل عادة عندما تبلغ المرأة 25 عامًا تقريبًا.





ومن ثمّ تبدأ مستوياته بالانخفاض بعد بلوغ عمر الثلاثين، ويُمكن إجراء تحليل "AMH" في أيّ يوم من أيام الدورة الشهرية، أي أنّ مستوياته تبقى ثابتة ولا تتأثر أثناءها علي خلاف باقي الهرمونات الأنثوية التي يلزم إجراؤها ارتباطا بتوقيت معين للدورة الشهرية.





وغالبا ما يقوم الأطباء بطلب ذلك التحليل لتقييم القدرة الإنجابية للسيدة واختيار البرنامج المساعد لها للوصول إلي الحمل، ويمكن أيضا استخدام الموجات فوق الصوتية وعمل ما يسمي بتقييم عدد البويضات الأولية داخل المبيض AFC كمؤشر مثالي آخر للقدرة الإنجابية.





وقد يعطي التحليل مؤشر التنبؤ بموعد انقطاع الطمث أو ما يسمي بسن اليأس، وهو العمر الذي تكون السيدة غير قادرة علي الحمل وتنقطع عندها الدورة الشهرية، علما بأن العمر المسجل لانقطاع الطمث أو سن اليأس بمصر هو 51 سنة.





ويمكن استخدام التحليل في تشخيص الانقطاع المبكر للدورة الشهرية وهو غياب الدورة لعدة أشهر متتالية دون وجود سبب واضح ودون وجود حمل، كذلك في تشخيص متلازمة التكييس المبيضي PCO حيث يصاحب انقطاع الدورة أرقام مرتفعة من تحليل مخزون المبيض AMH مع اضطرابات الدورة الشهرية والسمنة في بعض المناطق بالجسم وارتفاع مستوي هرمون الذكورة بالدم، مما يسبب حب الشباب وزيادة نمو الشعر غير المرغوب فيه بجسم السيدة.

ونشير إلى أنه أثناء التحضير للحقن المجهري أو برامج الإخصاب الصناعي قد يتيح لنا مخزون المبيض معرفة البرنامج المثالي للتحضير، وكذلك توقع استجابة المبيض للبرنامج التنشيطي من حيث عدد البويضات وجودتها، ولا توجد أي تقنيات أو أدوية مكتشفة حتي الآن قد تحسن أو تعزز من مستوي مخزون المبيض لدي السيدات، ولا أي دراسات معتمدة قوية لبرامج قد تتيح الحفاظ علي المخزون المبيضي لفترات أطول.

لذلك تنصح مدارس طبية مختلفة بتعجيل خطط الإنجاب للسيدات بالمرحلة العمرية 36 سنة فأكثر حتي لا تكون القدرة الإنجابية عائقا مستقبليا في تحقيق رغبة الحمل والإنجاب بعد تلك المرحلة العمرية.





بالتأكيد يؤثر تأخر سن الزواج على فرص نساء فى أن يصبحن أمهات، وهى قضية إجتماعية لها بعد صحي خطير، إذا ما أشرنا إلى تقارير وإحصائيات تحذر فى الوقت ذاته من ارتفاع معدلات الطلاق خاصة فى العقد الرابع من العمر، بينها حالات ربما لم تحظ بأطفال.