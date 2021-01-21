محافظ جنوب سيناء: البدء في إنشاء قرية التراث ومضمار الخيول بشرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الخميس نسب تنفيذ المشروعات الجارية والمعوقات التي قد تعيق التنفيذ لجميع المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقد أسبوعيًا لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة وحل المشكلات التي تعيق سرعة التنفيذ .





وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن وجميع مديري المديريات والإدارات والجهات المعنية والمشرفين على التنفيذ.





واستعرض المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية 2020/ 2021 واستمع لشرح واف لنسب التنفيذ لجميع مشروعات الخطة بمختلف قطاعاتها بجميع المدن ونسب التنفيذ وتم إجراء اتصالات بالمعنيين واتخاذ بعض الإجراءات لغرض تذليل العقبات التي قد تعيق سرعة التنفيذ والوصول للنسب المقررة طبقًا للبرامج الزمنية لتلك المشروعات .





وتابع المحافظ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي واستمع لشرح واف من رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وموقف ونسب تنفيذ محطات مياة تحلية مياه البحر و مشروعات الحماية من أخطار السيول مع مدير عام الموارد المائية ورؤساء المدن.





وناقش فودة أيضًا موقف تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع المدن وأعطى إشارة البدء لإنشاء قرية التراث ومضمار الخيول بمدينة شرم الشيخ.





كما ناقش تطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء والتنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.





وناقش المحافظ خلال الاجتماع استعدادات مدينة شرم الشيخ لعقد دورة الإعلام الديني بحضور وزير الأوقاف و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي ستعقد بشرم الشيخ يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م تحت عنوان: (الإعلام الديني والتحديات المعاصرة) بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء.

وتختتم بندوة تحت عنوان: “التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل” صباح الأحد الموافق 7 فبراير في حضور نخبة من الإعلاميين.





وشكل المحافظ لجنة لتنظيم احتفالات المحافظة وحصر المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي 19 مارس 2021.



