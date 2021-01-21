وزير قطاع الأعمال: دمج كفر الدوار للغزل والنسيج مع 4 شركات

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن تصفية الحديد والصلب كان لا بد منه ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل، مضيفًا بأن شركة كفر الدوار إحدى الشركات تحت التطوير ومخطط لها الاندماج مع 4 شركات، حيث ننتج من النسيج 13 مليون متر.





وأوضح خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي: العاملون في كفر الدوار سيستمروا معنا في مخططات التطوير والخروج طواعية، وأن سماد طلخا مصنع متكامل ينتج أمونيا من الغاز، ومن الأمونيا ينتج يوريا، تم إنشاؤه أواخر السبعينيات، في حين أن مصانع أبو قير مصانة حتى اليوم بشكل رائح وتربح عكس سماد طلخا الذي تدهورت صيانته، وأنه قد طرحنا مقاولة على تحديث مصنع سماد طلخا ولكن مع الأسف حدث انفجار ضخم نسف فائدة أعمال التحديث والتطوير.





واختتم: نعتزم إنتاح 34 مليون متر في مصنع جديد، وأن مصانع جديدة للنسيج على 59 فدانا سيعمل فيها 5 شركات، واستلام الإنشاءات خلال عام وتركيب الماكينات الجديدة.