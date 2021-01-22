إشادات عالمية وتوقعات بتعافي اقتصادنا خلال 2021.. برلمانيون: مصر على الخريطة العالمية في التقدم بسبب الإصلاح.. واقتصادها فاق التوقعات رغم كورونا

عائدات الغاز والبترول أهمها.. برلماني يوضح الدافع وراء الانضباط الاقتصاد المصري

برلمانية: حصول مصر على إشادة عالمية شيء يدعو للفخر و دليل على نجاح القيادة السياسية

برلماني: تعامل الحكومة المصرية باحترافية كبيرة مع جائحة كورونا جعلها تحظى بإشادة التقارير العالمية





عبر الإسكوا وبنك ستاندرد تشارترد عن تقديرهما لما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و توقعا تعافي اقتصاد مصر بنسبة 6.1% و5.5% خلال 2021.





الأمر الذي أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب مؤكدين على أن الرئيس السيسي ضرب المثل والقدوة لجميع المسؤولين في كل مكان داخل مصر وخارجها ، و حرصه على استعادة مصر لمكانتها في الداخل والخارج.





فى البداية أكد النائب أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، لا سيما في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية يعكس صلابته وقدرته على التعافي سريعًا ، معقبًا:" الاتفاقيات المتبادلة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، تم تطبيقها بخطى ثابتة و واضحة أهدافها ".





وأشار إلي أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي والبنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا لما حظينا بإشادة العديد من التوقعات و التقارير الدولية بالوضع الاقتصادي لمصر ، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، و هذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع.





وعن الدافع وراء هذا الانضباط الاقتصادي ، تابع النائب حديثه:" لم تغلق مصر اقتصادها بشكل كلي ، بالإضافة الى أن مصر تحظي بمصادر متنوعة، أهمها: وجود دخل ثابت والذي يقدر بحوالي 5.5 مليار دولار " دخل قناة السويس"، عائدات الغاز والبترول خاصة بعد ظهور حقل ظهر، وكذا استقرار الوضع المالى للدولة المصرية، إلي جانب الاحتياط الأجنبي، مؤكدًا على أن كل هذه الدوافع هي السبب فى جعل الاقتصاد يصمد أمام هذه الجائحة ، كما أن لها بالغ الأثر فى إحداث عامل الاتزان هذا ، و تعويض جزء كبير من الانهيار الذي سببته جائحة كورونا لكافة دول العالم.





من جانبه قالت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن حصول مصر على إشادة عالمية بتعافي وضعها الاقتصادي سريعًا شيء يدعو للفخر، مؤكدة على أن هذا دليل على نجاح القيادة السياسية فى إدارة شئون البلاد بسرعة فائقة و بحنكة سياسية قوية، إلى جانب إحداثه التطوير فى كافة المجالات و بسرعة فائقة.





وأضافت أن مصر بالفعل على خريطة التعافي اقتصاديًا ، استثماريًا ، واجتماعيًا على كافة المحاور ، بشهادة الإحصائيات من الداخل والخارج ، معقبة:" هذه الإحصائيات لم تأتي من فراغ ، و لكنها جاءت من واقع مدروس، و هنيئًا لشعب مصر بمستقبل يكلله النجاح".





وأشارت الي أن الرئيس السيسي وبمجهوداته التي يصارع بها الزمن، السبب فى جعل مصر في هذه المقدمة العالمية، مضيفة أنه يصارع خارجيا وداخليًا ، يصارع الحرب من دول تدعم الإرهاب، إلى جانب صراعه لمشاكل داخلية تراكمت و لأكثر من ٥٠ عامًا، مؤكدة أن كل هذا بفضل مجهودات الرئيس السيسي وسعيه للمضي قدمًا لإحداث نقلة نوعية ، لم تشهدها مصر عن ذي قبل، فضلًا عن حكومة نثق بها، وبشعب يستحق هذا التقدير.





وفى نفس السياق أكد النائب، عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، التى اتخذتها القيادة السياسية ، جاءت لترسخ النجاح الملفت والمثير لسياسية الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى، والتي بدأت منذ اربع سنوات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذى يهدف الى تحويل الدولة المصرية من دولة مقدمة للخدمات إلى دولة منتجة.





و أضاف أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات في ظل أزمة كورونا ، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، و ذلك من خلال اتباع منهجية سياسية حكيمة، و التعامل باحترافية مع جائحة كورونا، والحد من تداعياتها الصحية ، الاجتماعية، والاقتصادية ، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، و بنك ستاندرد البريطاني.





و قال " إمام " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إن الإشادة العالمية بتوقع تعافى اقتصاد مصر سريعًا ، يعد بمثابة مبشر جيد، لا سيما بعد الأزمة العالمية لكورونا وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ، لكن تظل الأزمة الحقيقة، في كيفية أن يشعر المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي ، مشيرًا إلى أنه و لابد من الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي والجزئي ، وذلك من خلال العمل على زيادة الإستثمار ، و تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، و التي من شأنها توفير العديد من فرص العمل لفئة متوسطي و محدودي الدخل .





وتابع: هذه إشكالية كبيرة لها علاقة بمنظومة متوارثة منذ عقود طويلة بمسألة العدالة الاجتماعية و توزيع الثروة فى مصر، معربًا عن تمنيه أن ينجح البرلمان الجديد في عرض التشريعات المتعلقة بهذا الشأن ، بحيث يشعر المواطن المصري بعوائد هذا التقدم، و المساهمة في إخراج جيل فاعل ومنتج يشعل خطة التنمية التي تتبناها الدولة.





جدير بالذكر أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن التقارير الدولية تشيد بالوضع الاقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.