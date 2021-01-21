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فن

إطلالة جبلية.. هنا الزاهد تتألق في احدث ظهور خلال سفاري

الخميس 21/يناير/2021 - 05:30 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة صيفية من احدى المناطق الجبلية خلال قيامها برحلة سفاري وانهالت التعليقات من متابعيها : "أحلى هنا" و " منورة" شو هالجمال " و" ربنا يحميكي ". 


يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى
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