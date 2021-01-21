ارنولد شوارزنيجر يشارك جمهوره لحظات تلقي لقاح كورونا

متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو له أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد. شارك النجم العالمي ارنولد شوارزينج الاجتماعي





وظهر ارنولد شوارزنيجر وهو يتلقي اللقاح داخل سيارته في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وعلق قائلا: " وكان اليوم جيدا، إذا كنت مؤهلًا، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".





و"شوارزنيجر" لديه ابن آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا.

