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برلمان

علاء عابد لـ وزير قطاع الأعمال: بيانك حبر على ورق.. "يا تحل المشكلة يا تقفل الملف"

الخميس 21/يناير/2021 - 04:53 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، إن بيان وزير قطاع الاعمال، الذي عرضه على المجلس لا يمت بصلة للواقع، والبيان مجرد حبر علي ورق وكلنا كنواب عندنا الف شكوى من وزارة قطاع الأعمال.

وأضاف علاء عابد فى كلمته أمام الجلسة العامه برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن كل نائب هنا فى القاعه لديه 1000 شكوى، قائلا: إنه "من عام  2014 حتى  عام 2017 تم تنفيذ 600 مشروع قومي أقل مشروع أكبر من 3 أو 4 شركات من الشركات التابعة لك، عاوزين عمل ويا ريت نقتضي بالقيادة السياسية".

وأضاف علاء عابد: "لدينا 198 أصل تابع لوزارة قطاع الاعمال العام فى أماكن متميزة، لو حصرناها ستتخطى 4 تريليون، لافتا إلى أننا أمام منظومة موش قادرين نفصل فيها بين المنتج والموظف والمستثمر، مشيرا إلى أننا لدينا مشكلة في وزارة قطاع الأعمال، ونريد حل يرضي المواطنين أو نقفل الملف ونقول إحنا دولة مش منتجة.
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