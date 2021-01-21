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ألعاب نارية بالبيت الأبيض بعد ختام احتفالات تنصيب جو بايدن.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 05:42 م
ألعاب نارية بالبيت
ألعاب نارية بالبيت الأبيض
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها اختتام مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالألعاب النارية التي شاهدها بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن من شرفة البيت الأبيض الزرقاء.

وظهر جو بايدن، برفقة زوجته جيل، وأولاده وأحفاده، وهم يشاهدون الألعاب النارية من البيت الأبيض. 

جاء ذلك عقب انتهاء الاحتفال المسائي الذي أداه العديد من الفنانين احتفالا بتنصيب بايدن، وشارك فيه بايدن ونائبته كامالا هاريس. 

واحتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض. 

وقالت في كلمتها أثناء الاحتفال المسائي: "نحن هنا نعمل مع شركائنا الدوليين لإيجاد اختراقات علمية جديدة من اللقاحات المحسنة إلى مياه الشرب الأكثر أمانًا لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم". 
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