ألعاب نارية بالبيت الأبيض بعد ختام احتفالات تنصيب جو بايدن.. فيديو

وظهر جو بايدن، برفقة زوجته جيل، وأولاده وأحفاده، وهم يشاهدون الألعاب النارية من البيت الأبيض.





جاء ذلك عقب انتهاء الاحتفال المسائي الذي أداه العديد من الفنانين احتفالا بتنصيب بايدن، وشارك فيه بايدن ونائبته كامالا هاريس.





واحتفلت رائدة الفضاء الأمريكية ناسا كيت روبينز وأعضاء الطاقم الأمريكي من البعثة 64 بتنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة، من محطة الفضاء الدولية على بعد 200 ميل تقريبًا فوق الأرض.



