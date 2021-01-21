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فن

عرض الفيلم الإيطالي A Ciambra في جمعية الفيلم.. السبت

الخميس 21/يناير/2021 - 07:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل - محمد نحلة
يُعرض الفيلم الإيطالي A Ciambra للمخرج جوناس كاربينيانو في مقر جمعية الفيلم بشارع شريف بوسط البلد يوم السبت 23 يناير الساعة 6:30 مساءً، وسيقام العرض بنسبة حضور 50% تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا، كما سيكون الحضور مجانًا.

A CIAMBRA فيلم من إخراج جوناس كاربينيانو، وتتعاون في إنتاجه إيطاليا وأميركا وفرنسا والسويد، وشارك في دورة 2017 من مهرجان كان السينمائي، ضمن فعاليات نصف شهر المخرجين، كما مثَّل إيطاليا في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

فيلم A CIAMBRA تدور أحداثه داخل مجتمع صغير من الغجر في إقليم كالابريا، حيث بايو أماتو الذي يرغب في أن يكبر سريعًا.

وفي الرابعة عشر من عمره يبدأ في شرب الكحوليات والتدخين، كما أنه أحد القلائل القادرين على التنقل بين فصائل الأقاليم. يتبع بايو أخاه الأكبر كوزيمو في كل مكان، وعندما يختفي الأخير، يسعى بايو ليثبت أنه جاهز ليحل محل أخيه. 
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