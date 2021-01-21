لدينا شركات لا أمل في إصلاحها.. هشام توفيق أمام "النواب": 120 شركة قطاع أعمال في مصر منها 48 خاسرة.. "الحديد والصلب" خسرت 15.6 مليار في 20 سنة

هشام توفيق:

هناك شركات لا أمل في إصلاحها وأي أموال يتم ضخها في الأرض





وزير قطاع الأعمال:

شركة الحديد والصلب خسرت 15.6 مليار خلال 20 سنة





توفيق:

استثمارات قطاع النسيج 1.5 مليار جنيه .. و540 مليون يورو تكلفة تحديث الماكينات

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، برنامج تطوير الشركات والمصانع التابعة للوزارة وحجم التطوير الذي تم في مختلف القطاعات التابعة وكشف حقائق الخسائر التي تتكبدها شركة الحديد والصلب، مؤكدا أن هناك شركات لا أمل في إصلاحها وأي أموال يتم ضخها سيكون مكانها الأرض.





وعن شركة الحديد والصلب أكد وزير قطاع الأعمال أن شركة الحديد والصلب تأسست في أواخر الخمسينات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم انتاجه الشركة تخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة واستهلاك كميات كبيرة من فحم الكوك والغاز، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.





وأضاف توفيق في بيان له، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، :"لم نترك اي شئ يمكن من خلاله إصلاح الشركة ألا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكي ابقي علي مصنع لا امل فيه حفاظا علي الاسم فهذا غير مقبول، ولو هناك اعتذار للشعب سيكون اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".





وأوضح أن السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات الذى لا يتعدى 50% فى المتوسط، ما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، وأن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت فى ارتفاع استهلاك الطاقة ووصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة، بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمى لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.





وأشار إلي تم خلال عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.





وتابع: فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018 الذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ 4 سنوات وعدم قدرة الاستشارى على تحديد حجم الضرر وبالتالى سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط علي الرغم من توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة.

وأشار إلي أنه فى الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية، لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك نحو 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة.

وقال:" بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ 9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.





قطاع الغزل والنسيج





وعن قطاع المنسوجات قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه يتقدم لمجلس النواب بتقرير عن تطوير وهيكلة الشركات التابعة للوزارة من اجل الحفاظ عليها وتعظيم إنتاجيتها.





وأضاف - خلال بيانه أمام مجلس النواب - أنه فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج تم اعتماد خطة تطويره في أواخر 2018 لتطوير محالج يفوق عمرها على 150 عاما ، ونحاول أن نعوض ما فقدناه على خلال 20 سنة الماضية من حصتنا في السوق العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي استثمارات في قطاع الغزل والنسيج بلغ 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 ملايين شعر قطن ، مؤكدا أن إنتاجية مصر من القطن تطورت كثيرا ، ونتوقع التنافسية بالنسبة للقطن والغزل والنسيج.





ولفت إلى تطوير المصانع ، وأن المصانع تحتاج للتطوير كل 6 أو 7 سنوات وتم إستيراد ماكينات في أوروبا بتكلفة 540 مليون يور، وأشار إلى التطور الهيكلي والإداري موضحا أنه تم دمج 9 شركات في شركة واحدة ، وتم دمج 23 شركة غزل تم دمجهم في 9 شركات فقط، واوضح تطور الإنتاجية في الغزل فيتم حلج 4 مليون قنطار شعر ، وتم زيادة الإنتاجية من 37 ألف طن غزل إلى 188 ألف طن غزل ، وأرتفع إنتاج القطع المصنعة من 8 مليون إلى 50 مليون قطعة والهدف فتح أسواق جديدة لمصر للتصدير.





وأضاف أن هناك مشروع لعمل مجمعات صناعية لشركة صغيرة جدا على 1000 متر كخط إنتاج للمنسوجات.





وعن قطاع الصناعات المعدنية قال وزير قطاع الأعمال العام انه تم تطوير شركة الدلتا للصلب وهي من أعرق الشركات في الوطن العربي، وأشار إلى أن الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه ، وكانت حالة العمال بائسة للغاية.





وأوضح أنه تم استقطاع 30 فدان من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث ، وتم تحديث الماكينات والمعدات فبعد ما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو الأنفاق أصبح الشركة تنتج 500 ألف طن ، مؤكدا أن هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة للشركة سيعود بالخير على العمال في الشركة.





وأكد وزير قطاع الأعمال إن شركة مصر للألومنيوم، سوف تستعيد عافيتها وتحقق أرباح خلال الفترة المقبلة نتيجة مشروع تقليل استهلال الكهرباء بعد استبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة وارتفاع أسعار الألومنيوم عالميًا، وقال إن الشركة عند إنشاءها كانت تعمل بخلايا جيدة، ومع الوقت حصل تقادم.





وأوضح أن الشركة حققت قبل أرباح كثيرة في خلال العامين قبل الماضي ، أكثر من 1.5 مليار جنيه، ولكن العام الماضي ونتيجة للزيادة في أسعار الكهرباء، وخاصة أن الكهرباء تثمل 40 % من تكلفة الطن الألومنيوم أدي تقليل الأرباح ، وخاصة في ظل انهيار أسعار العالمية الالومنيوم؟، مما تسبب في أن الشركة حققت خسائر وصلت الي 1600 مليون جنيه،

وأكد أنه خلال الثلاث الشهور الماضية حدث ارتفاع في الأسعار مرة أخري، وسوف تستعيد الشركة عافيتها وتحقق أرباح ، مشيرًا إلي أنه تم الاتفاق مع استشاري عالمي لعمل مشروع تطوير واستبدال الخلايا القديمة بخلايا جديدة أقل في استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلي أن الخسائر لن تستمر مع تقليل الاستهلاك وزيادة الأسعار.

وأشار إلي أن الشركة بدأت في مشروع أخر بحيث لا نكتفي بإنتاج سبائك الالومنيوم، حيث بدأنا في مشروع جنوط سيارات، وخصوصًا في ظل البدء في تجميع السيارات مصر، موضحًا ان الإنتاج يستهدف الإنتاج المحلي والتصدير.





وكشف أنه تم تم عمل دراسات ل5 شركة صناعات معدنية، وكانت نتائج الدراسة مشجعة، حيث أكدت أن الشركات لا تحتاج استثمارات كبيرة ولكن تحتاج لبعض الإجراءات الإدارية والتسويقية.





وقال هشام توفيق إن هناك نحو 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة، والباقي يحقق أرباح، وتابع أمام جلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها، ماعدا بعض الشركات التي لا أمل في إصلاحها، لان الفلوس التي يتم ضخها لن تكون في مكانها وإنها في الأرض.

وأضاف :" أنه جار إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام"، وأوضح أنه تم تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية، وتم توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه علي الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذي يزيد كل يوم، وبالتالي استفادت تلك الجهات أيضًا.

وأكد: تملك محفظة الاستثمارات المالية، للشركة القابضة بشركتيها " شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة " مايزيد على الـ 60 مليار جنيه.

وتابع: محمود محي الدين أحدث تقدما كبيرا في صناعة التأمينات بتأسيس شركة لإدارة الأصول المالية لشركات التأمين، وأن أي مخططات لمشروعات التطوير للشركات، دون التطوير الإداري "رمي فلوس في الأرض"، موضحا أن المواطنون هم من يتحملون خسائر وصلت إلى 60 مليار جنيه نتيجة 28 شركة خاسرة

واستطرد: تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت وشركة أخرى هي المصرية للملاحة، وأنه لم يكن هناك أمل في إصلاح شركتي القومية للأسمنت والمصرية للملاحة.





وأشار إلى أن شركات "المال العام" لابد أن يكون لها مسئولون عن الإدارة، وهؤلاء المسئولين لم يمتلكوا الحلول، وان القانون التجاري في العالم يقول إن العاملين يشاركون في الإدارة من خلال وسيلتين، أن يكون منهم منتخب بغير صوت في مجلس الإدارة، أو من خلال لجنة المديرين تجلس معهم الإدارة للتعرف على مقترحاتهم.