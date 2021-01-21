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صاحب مبادرة التجربة: ليس زواجًا ولكنه عقد للتصالح .. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 05:04 م
كتور أحمد مهران محامي
كتور أحمد مهران محامي مصري صاحب مبادرة زواج التجربة
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محمود محسن
أـكد دكتور أحمد مهران محام مصري صاحب مبادرة زواج التجربة أن ما أثير عن مواقع التواصل الإجتماعي والذي انتشر بصورة كبيرة وسبب ضجة عن زواج التجربة والعمل به وأنه سيكون بديلا للزواج التقليدي لا أساس له من الصحة 

وأضاف مهران خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق زووم لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن هناك بيانات صدرت عن مؤسسات دينية كالأزهر الشريف ودار الافتاء التى تؤكد أن هذا الزواج حرام شرعا وأنا احترم ذلك لأنه صادر من المؤسسات الدينية بالدولة المصرية.

وتابع صاحب مبادرة زواج التجربة إن هذا العقد ليس عقد زواج في المطلق مؤكدا أنه عبارة عن عقد للتصالح والتوفيق بين الزوجين اذا استحالت العشرة بينهما ويضع عددا من النقاط والشروط يتم الاتفاق عليها بينهما.

وأشار مهران إلى أن عقد الصلح محدد بمدة لا يلغي الزواج الرسمي الذي سبقه بعدة سنوات، وهذا ليس من المنطق".
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