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أخبار العالم

العمل من المنزل.. بايدن يفرض إجراءات احترازية صارمة بالبيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 05:09 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
يواصل أعضاء فريق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العمل من منازلهم خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على عكس إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وذلك في إطار التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وقال مسؤولون إنهم حصلوا على أجهزة كمبيوتر وهواتف حكومية تم تفعيلها أمس، ستسمح لهم بممارسة أعمالهم الرسمية من منازلهم، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وبينما تم تخصيص العديد من المكاتب الفردية للجناح الغربي، فإن المبنى لن يعمل بكامل طاقته مثلما كان خلال العام الماضي بسبب كورونا.

وستستمر بعض الجهات في عملها من المنزل كما كان في عهد ترامب، مثل مجلس الأمن القومي، الذي يعمل مسؤوليه عن بُعد، ولكن هذا لا يشمل كبار مساعدي بايدن، مثل كبير الموظفين، رون كلاين، والمتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، التي كانت متواجدة في المبنى عند وصول بايدن إلى البيت الأبيض عقب حفل التنصيب.

ووفقًا لـ "سي.إن.إن"، فإن بقية الموظفين في المستوى المتوسط والأقل من المستوى السابق، سيعملون من منازلهم، على عكس ما كان يقوم به موظفو إدارة ترامب الذين استمروا في العمل من مكاتبهم دون ارتداء الكمامات.

وقالت بساكي خلال مؤتمرها الصحفي اليوم، إن جميع موظفي البيت الأبيض سيلتزمون بإجراء فحص كورونا وارتداء الكمامات والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنه تم تركيب حواجز زجاجية على مكاتب الجناح الغربي، وهو الأمر الذي اعترض عليه موظفو إدارة ترامب.
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