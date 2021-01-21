حملة تموينية على المخابز والمحال التجارية بالغربية .. صور

قامت إدارة تموين قطور بشن حملة تموينية على قرى مركز ومدينة قطور بمعاونة الطب البيطري، وأسفرت الحملة عن ٦ مخالفات نقص وزن وعدد ٢ مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات وعدد ٥ مخالفات ما بين عدم وجود لوحة وعدم نظافة أدوات العجين.





وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية وضبط المخالفين.





كما تم ضبط كمية من اللحوم الحية وقدرها ٧٥ كيلو وتم تحريزها وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ تحت رقم ٤٤٨ كما تم ضبط كمية من الأسماك المجمدة وقدرها ٢٣ كيلو لا يوجد عليها أي بيانات، وتم تحريزها وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ تحت رقم ٤٤٩ وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.