بتكلفة 1.7 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الرحمة بمركز باريس في الوادي الجديد.. غدا

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد ، اليوم الخميس، أنه سيجرى غدًا الجمعة افتتاح مسجد الرحمة بمركز باريس، ضمن خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وإنشاء المساجد.





وأوضح الشيخ محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مسجد الرحمة الذى سيجرى افتتاحه يقع على مساحة 150م وبتكلفة مليون و750 ألف جنيه.





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وأكد شاهين، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، أن المسجد تحت إشراف كامل من الوزارة، ويساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب وجموع المواطنين.





وأشار شاهين، إلى الحملات الموسعة التي نظمتها المديرية لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





فيما دشنت محافظة الوادى الجديد، منافذ بيع مبادرة كلنا واحد المخفضة بميدان البساتين بالخارجة بالتعاون مع مديرية الأمن وجرى تشكيل لجان مختصة من مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز الخارجة، وذلك للإشراف على المبادرة ومقارنة أسعار السلع المعروضة بالمبادرة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية للتأكد من التزام التجار بتخفيض الأسعار مقابل منحهم أماكن العرض مجانًا .





وشهدت منافذ البيع اقبالا متزايدا من المواطنين وخاصة على الخضروات والفواكه والسلع الغذائية وذلك وسط اجراءات وقائية مشددة حيث تقوم اللجان المختصة بالتعاون مع قوات من مديرية الامن لتطبيق الالتزام بارتداء الكمامات الطبية قبل الدخول للتسوق تحسبا لانتشار فيروس كورونا.





ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بمتابعة جودة السلع المعروضة وتناسب أسعارها لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة استغلال بعض التجار حيث يتم طرح المنتجات فى منافذ المبادرة بأسعار أقل بنسبة كبيرة عن المعروض فى الاسواق .





كما بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، تركيب كشافات ليد لقرى مدينة الخارجة، فيما بدأ العمل بتركيب الكشافات بقرى ناصر الثورة، وذلك بمعرفة العاملين المختصين بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.





وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، فى بيان، ان الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، واصلت تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بأحياء وشوارع المدينة، موضحًا أنه يجرى استبدال الكشافات العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة.