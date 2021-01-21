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محافظات

ضبط مصنع "مقرمشات للأطفال" بدون ترخيص بالدقهلية .. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 05:55 م
ضبط مصنعا يعمل بدون
ضبط مصنعا يعمل بدون ترخيص لإنتاج "مقرمشات للاطفال" بالدقهلية
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همت الحسينى
شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية  مكبرة على مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية اليوم والتى تمكنت من ضبط  مصنع لانتاج  " كلبز للاطفال"يعمل بدون ترخيص.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبه والدكنور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتحت اشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

فيما تم التحفظ علي 400 كرتونة مقرمشات بكل كرتونه 24 كيسا و 20 شيكارة سناكس للتصنيع وزن الشكاره 30 كيلو جراما و 25 رول تعبئه وزن 24 كيلو جراما و 3 برميل زيت طعام زيت بكل برميل 50 كيلو جراما وعدد 200 كرتونه فارغه لزوك التعبئه و 6 شكائر مكسب طعم جمبري بدره وزن 26 كيلو جراما و 20 كيسا بداخلها مقرمشات معده للتعبئه وزن الكيس 5 جرامات فيما تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفات كما تم  احالة الوقائع للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطري حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
ضبط مصنع "مقرمشات للأطفال" بدون ترخيص بالدقهلية .. صور
ضبط مصنع "مقرمشات للأطفال" بدون ترخيص بالدقهلية .. صور
ضبط مصنع "مقرمشات للأطفال" بدون ترخيص بالدقهلية .. صور
ضبط مصنع "مقرمشات للأطفال" بدون ترخيص بالدقهلية .. صور
ضبط مصنع "مقرمشات للأطفال" بدون ترخيص بالدقهلية .. صور
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