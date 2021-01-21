زوكربيرج وماسك وبيزوس وجاك ما أشهرهم.. كيف ترى "نخبة التكنولوجيا" ما يدور حول العالم وبم يتميزون عن غيرهم من الأثرياء؟

كشفت دراسة جديدة أن نخبة التكنولوجيا ترى العالم في ضوء مختلف عن قادة الأعمال الأثرياء الآخرين خارج صناعة التكنولوجيا، فقد قام باحثون ألمان وأمريكيون بالتحقيق في وجهات النظر العالمية لأغنى 100 شخص في عالم التكنولوجيا، كما ورد في فوربس.





وكان من بين هؤلاء قادة "التسعة الكبار" - أمازون ، وجوجل ، وفيسبوك ، وتينسنت ، وبايدو، وعلي بابا، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وآبل - ومؤسسوها هم من أغنى الناس على هذا الكوكب.





وكشف البحث، الذي تضمن تحليل اللغة المستخدمة في تغريدات شخصيات بارزة في التكنولوجيا، أنهم يميلون إلى إنكار أي صلة بين الديمقراطية والمال.





وتتمتع نخبة التكنولوجيا أيضًا بنظرة عالمية أكثر "جدارة" - حيث يرتبط نجاح الأشخاص أو قوتهم بقدراتهم - مقارنةً بالجمهور العام الذي يستخدم تويتر في الولايات المتحدة.





مالكو أكبر شركات تكنولوجيا في العالم





تشترك نخبة التكنولوجيا في وجهات نظر متميزة تميزها عن غيرها من قطاعات النخبة في العالم، وفقًا للدراسة، التي أخذت في الاعتبار أغنى قادة التكنولوجيا في العالم.





ومن أعلى اليسار باتجاه عقارب الساعة: جيف بيزوس من أمازون، وسوندار بيتشاي من جوجل، ومارك زوكربيرج من فيسبوك، وجاك ما من علي بابا، وساتيا ناديلا من مايكروسوفت، وتيم كوك من شركة آبل.





ويقول مؤلفو الدراسة، من جامعتين ألمانيتين ومعهد رالف بانش للدراسات الدولية في نيويورك: "يساهم بحثنا في سد فجوة بحثية في المجتمعات ذات التفاوتات المتزايدة".

ووجدنا أن أغنى 100 عضو في عالم التكنولوجيا يكشفون عن مواقف مميزة تميزهم عن كل من عامة السكان والنخب الثرية الأخرى، كمجموعة، فإنهم يميلون إلى الجدارة، ويهتمون برفاهية إخوانهم من البشر وداعمين نسبيًا للمجتمع الديمقراطي.

وتابع مؤلفو الدراسة "ومع ذلك، فإن موقفهم في نظام ديمقراطي متناقض - نتيجة لثروتهم الهائلة، لديهم تأثير غير متناسب على كيفية إنفاق الدخل التقديري."

ولقد حدث تحول في الاقتصاد العالمي خلال نصف القرن الماضي، تميز بظهور شركات التكنولوجيا الكبرى وما يسمى بـ "التسعة الكبار".

ولكن بصرف النظر عن عمالقة التكنولوجيا المهيمنة، فقد ولدت هذه الصناعة أجهزة كمبيوتر وبرمجيات أصغر وشركات تطبيقات مؤخرًا.



