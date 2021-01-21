زوكربيرج وماسك وبيزوس وجاك ما أشهرهم.. كيف ترى "نخبة التكنولوجيا" ما يدور حول العالم وبم يتميزون عن غيرهم من الأثرياء؟

كشفت دراسة جديدة أن نخبة التكنولوجيا ترى العالم في ضوء مختلف عن قادة الأعمال الأثرياء الآخرين خارج صناعة التكنولوجيا، فقد قام باحثون ألمان وأمريكيون بالتحقيق في وجهات النظر العالمية لأغنى 100 شخص في عالم التكنولوجيا، كما ورد في فوربس.
وكان من بين هؤلاء قادة "التسعة الكبار" - أمازون ، وجوجل ، وفيسبوك ، وتينسنت ، وبايدو، وعلي بابا، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وآبل - ومؤسسوها هم من أغنى الناس على هذا الكوكب.
وكشف البحث، الذي تضمن تحليل اللغة المستخدمة في تغريدات شخصيات بارزة في التكنولوجيا، أنهم يميلون إلى إنكار أي صلة بين الديمقراطية والمال.
وتتمتع نخبة التكنولوجيا أيضًا بنظرة عالمية أكثر "جدارة" - حيث يرتبط نجاح الأشخاص أو قوتهم بقدراتهم - مقارنةً بالجمهور العام الذي يستخدم تويتر في الولايات المتحدة.
مالكو أكبر شركات تكنولوجيا في العالم
تشترك نخبة التكنولوجيا في وجهات نظر متميزة تميزها عن غيرها من قطاعات النخبة في العالم، وفقًا للدراسة، التي أخذت في الاعتبار أغنى قادة التكنولوجيا في العالم.
ومن أعلى اليسار باتجاه عقارب الساعة: جيف بيزوس من أمازون، وسوندار بيتشاي من جوجل، ومارك زوكربيرج من فيسبوك، وجاك ما من علي بابا، وساتيا ناديلا من مايكروسوفت، وتيم كوك من شركة آبل.
ويقول مؤلفو الدراسة، من جامعتين ألمانيتين ومعهد رالف بانش للدراسات الدولية في نيويورك: "يساهم بحثنا في سد فجوة بحثية في المجتمعات ذات التفاوتات المتزايدة".
ووجدنا أن أغنى 100 عضو في عالم التكنولوجيا يكشفون عن مواقف مميزة تميزهم عن كل من عامة السكان والنخب الثرية الأخرى، كمجموعة، فإنهم يميلون إلى الجدارة، ويهتمون برفاهية إخوانهم من البشر وداعمين نسبيًا للمجتمع الديمقراطي.
وتابع مؤلفو الدراسة "ومع ذلك، فإن موقفهم في نظام ديمقراطي متناقض - نتيجة لثروتهم الهائلة، لديهم تأثير غير متناسب على كيفية إنفاق الدخل التقديري."
ولقد حدث تحول في الاقتصاد العالمي خلال نصف القرن الماضي، تميز بظهور شركات التكنولوجيا الكبرى وما يسمى بـ "التسعة الكبار".
ولكن بصرف النظر عن عمالقة التكنولوجيا المهيمنة، فقد ولدت هذه الصناعة أجهزة كمبيوتر وبرمجيات أصغر وشركات تطبيقات مؤخرًا.
وفي دراستهم، اقترب الباحثون في البداية من جميع 100 من أغنى 100 شخص في عالم التكنولوجيا لإجراء مقابلات وجهًا لوجه.
ومع ذلك، بعد تلقي ردود مخيبة، لجأوا إلى الإنترنت لمعرفة المزيد عن مواضيعهم بكلماتهم الخاصة.
من بين أولئك المدرجين في قائمة أغنى 100 على قائمة فوربس، حددوا 30 عضوًا بحساب تويتر باللغة الإنجليزية تم التحقق منهم رسميًا.
وقاموا بكشط وتحليل 49،790 تغريدة من 30 صاحب حساب تم التحقق منه على تويتر، بالإضافة إلى نفس العدد من التغريدات من عينة عشوائية من عامة مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة للمقارنة.
وقاموا أيضًا بتحليل 60 بيانًا للمهمة من مواقع الويب الخيرية التي تديرها نخبة التكنولوجيا، بالإضافة إلى تصريحات 17 من نخبة التكنولوجيا الذين وقعوا على Giving Pledge ، وهي مبادرة خيرية لوارن بافيت، المؤسس المشارك لبيل جيتس وزوجته ميليندا جيتس في مايكروسوفت.
وتمت مقارنة هذه التصريحات بالنخب الأخرى ذات الثراء الفائق غير المرتبطة بعالم التكنولوجيا الذين وقعوا على تعهد العطاء، بما في ذلك وارن بافيت ومايكل بلومبرج وسارة بلاكلي وديفيد سينسبري.
وكشفت تحليلات النص على تويتر عن موضوعات النخبة التقنية التي تغردت بتركيز أكبر على الاضطراب والإيجابية والزمانية - إحساس قوي بالوجود خلال الوقت - مقارنة بالمستخدم العادي.
كانت الكلمات الأكثر استخدامًا هي "جديدة" و "رائعة" مقارنة بكلمات الدردشة "just" و "like" باعتبارها أكثر الكلمات شيوعًا التي يستخدمها عامة المستخدمين.
وتميل نخبة التكنولوجيا أيضًا إلى الإشارة بشكل متكرر إلى أقرانهم وشركات التكنولوجيا الأخرى.
وقام الباحثون أيضًا بقياس انتشار واستخدام الكلمات المتعلقة بـ "الجدارة" و "الديمقراطية".
وتضمنت كلمات الجدارة "متميز" و "ممتاز" و "قيمة" و "فضيلة" و "ميزة" و "تفوق" و "قيمة" و "مثالي" و "هام" و "هام".
بينما تضمّن قاموس الديمقراطية "جمهورية" و "تقرير المصير" و "الحكم الذاتي" و "السيادة" و "الجمهوري" و "يمثل" و "المظاهرات" و "التجمعات" و "التجمعات".
ويقول الفريق "نحن نستخدم نموذج" حقيبة من الكلمات "(BOW) الذي يركز على تكرار حدوث الكلمات ولكنه يتجاهل السياق والقواعد.
ولم يجد الخبراء فروقًا ذات دلالة إحصائية في رؤية النخبة التقنية للعلاقة بين السلطة والمال أو السلطة والديمقراطية ، مقارنةً بعينة تويتر العامة.