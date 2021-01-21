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أخبار العالم

المغرب يوقع على اتفاق تسيير رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

الخميس 21/يناير/2021 - 05:26 م
المغرب يوقع على اتفاق
المغرب يوقع على اتفاق تسيير رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل والمغرب، وقعتا على اتفاق بدء الرحلات الجوية المباشرة بينهما.

وقالت الصحيفة، إن الخطوة جاءت ضمن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

يذكر أن تقارير إسرائيلية، أكدت في وقت سابق، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لتلبية الدعوة لزيارة إسرائيل.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الملك محمد السادس تلقى دعوة رسمية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل بعد تطبيع العلاقات بينهما، يشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما يطالب الملك محمد السادس الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة.

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