مصطفى بكري يطالب بلجنة تقصي الحقائق لفحص مخالفات وزير قطاع الاعمال العام





قال النائب مصطفي بكري إن شركة الدلتا للأسمدة لم تخسر ولكنها تعرضت لزيادة أسعار الغاز والكهرباء في العالم كله 2 دولار ولكن لدينا 6 دولار ، متسائلا كيف تنقل شركة وهناك خطة للتطوير عملت الاشتراطات البيئة المناسبة.





وشن بكري هجوما علي وزير قطاع الاعمال قائلا: "انت محارب للقطاع العام كيف وانت وزير تقول ان شركة الحديد والصلب لا تساوي 10 صاغ وكيف تقول ان قطاع الاعمال العام لايساوي شيئا و تقيم أحد الشركات وارضها علي النيل اضاع علي الدولة 12 مليار جنيه".





وأضاف النائب أن الشركة الشرقية للدخان فقدت نصف قيمتها بسبب اجراءات الوزير، مطالبا البرلمان بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لفحص كل مخالفات وزير قطاع الاعمال العام.





وهاجم بكري الوزير بإستبعاده العمال من أي معادلة في تصفية الشركات أو الاستماع إلي ارائهم ، مشيرا إلى أن عمال مصر هم من بنوا حائط الصواريخ وهم من نهضوا بمصر ، "فالحديد لو انهار هتنهار الصناعة المصرية".