بكري لوزير قطاع الأعمال العام: أنت بتفجر البلد وشردت الاف العمال

شن النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب هجوما حاد على الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، قائلا انت بتفجر البلد، شردت العمال فى حلوان والتبين وطلخا والمحلة والسويس، ونحن نريد بناء وطن عمال مصر هما حائط الصد وبنوا النهضة المصرية وشالوا الدوله المصرية، والنواب اللى فى القاعه الناس والشارع المصري هو اللى جابهم هيواجهوا الناس ازاي فى طلخا وكفر الدوار والمحلة".





واضاف بكرى فى كلمته خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور وزير قطاع الاعمال هشام توفيق: "شردت 7500 عامل فى شركة الحديد والطلب وهؤلاء العمال بنوا المصنع بدمهم ، انت عندك موقف من الأول من العمال لانك لم تقوم بزيارة المصنع أو حضور الجمعية العمومية.





وأضاف بكري: " لما وزير يقول شركة قطاع عام ما تساويش 10 صاغ ، ماذا نقول له بعد هذا الكلام".





وأوضح بكري أن هناك أرض في التبين تابعة لوزارة قطاع الاعمال وتم عرض المتر ب 594 جنيه للمتر الارض فى التبين من الوزارة ، وتم تثمين سعر المتر من قبل الخبراء ب 5 الاف جنيه، قائلا: "دي مسألة تحتاج لتحقيق يا الوزير، لافتا إلى أن هذا التسعير للأرض من قبل الوزارة يضيع على الدولة 12 مليار جنيه.