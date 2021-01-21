عودة ثلاثي الفريق.. الزمالك يتدرب على ملعب أبو رجيلة استعدادا لأسوان

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعه البيضاء .





يأتي هذا استعدادا للقاء أسوان المرتقب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





بدأ المران بجلسة بين باتشيكو المدير الفني للفريق واللاعبين حرص خلالها المدرب على شرح بعض الأمور الفنية للفريق ومطالبتهم بالتركيز في التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.





وشهد التدريب مشاركة عمر السعيد مهاجم الفريق بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية.



