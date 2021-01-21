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رياضة

جهاز منتخب مصر يتابع مباراة الأهلي والمقاولون بـ الدوري

الخميس 21/يناير/2021 - 05:32 م
سيد معوض
سيد معوض
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منتصر الرفاعي
تواجد احمد ايوب المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب في مقصورة استاد السلام لمتابعة مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناء على توجيهات المدير الفني  الكابتن حسام البدري وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل .

وكان المدير الفني وجهازه الفني قد بدأو متابعة بعض مباريات الدوري خلال الفترة الماضية للاستقرار علي بعض العناصر المرشحة للإنضمام للمنتخب 

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

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