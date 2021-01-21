رابع أيام الاستدعاء.. مطالبات برلمانية عديدة لوزير الشباب.. تعديل قانون الرياضة وتطوير المراكز أبرزها.. ونائبة: فين كئوس أفريقيا

تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بتفعيل دور مراكز الشباب في مواجهة الإرهاب

نائب يطالب وزير الرياضة بإنقاذ الشباب من التيك توك وإنشاء مراكز الشباب

زعيم الأغلبية يستنكر عدم خروج قانون الرياضة للنور حتى الآن





شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، مناقشات ساخنة، على هامش إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بيانًا داخل المجلس، بشأن الموقف التنفيذي لخطة الوزارة، والتي تم رسمها في برنامج مصر تنطلق.





وعرض الوزير كثيرا من الملفات والإنجازات التي تم تحقيقها، وكشف تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي ، والغهتمام بقضايا الشباب وتنمية الوعي الثقافي لديهم ووضع مراكز الشباب ضمن أولويات الوزارة.





وعقب نواب البرلمان على بيان وزير الشباب والرياضة، كما طرحوا العديد من التساؤلات الهامة أبرزها ازمة مراكز الشباب والإهتمام بها خاصة انها قادرة علي إحتواء الشباب وتوجيه طاقتهم ، ونتنوير أفكارهم، موضحين أنها كانت سبب في خسارة بعض النواب، إعتقادا من الناخب أنهم قصروا ولم يولوا هذا الملف شيء من الجدية، وتمت المطالبة أيضا بتعديل قانون الرياضة، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين.





ونستوضح فيما يلي أبرز القضايا التي تمت المطالبة بها خلال الجلسة العامة بحضور وزير الشباب والرياضة:





1- تعديل قانون الرياضة





استنكر أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، عدم خروج قانون الرياضة للنور حتى الآن، موضحًا أنه لا يصح أن يكون رؤساء الاتحادات الرياضية سلطة رابعة في البلد، وخارج إشراف ومتابعة الدولة ومجلس النواب، وغير معقول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل.









وقال النائب أشرف رشاد، تعقيبًا علي بيان الدكتور أشرف صبحي في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لبيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هناك كارثة وهي أن القانون سيئ السمعة رقم 71 لسنة 2017 قانون الرياضة المصرية، موضحًا أن لجنة الشباب والرياضة طلبت أكثر من مرة تقديم مشروع قانون للرياضة، ولكنك طلبت مهلة أكثر من مرة".





وطالب بسرعة تقديم القانون لمجلس النواب، موضحًا أنه إذا كان حسابات للاتحاد الدولي، فإننا ممكن أن نقتضي بتجارب بعض الدول التي أصدرت قوانين لتنظيم الرياضة، فمن غير المعقول أن يكون رؤساء الاتحادات سلطة رابعة في البلد، ومش مقبول أن تقف الدولة ومجلس النواب دون تدخل".









وفي نفس الصدد طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب بإعادة النظر في قانون الرياضة، وتعديله لتكون وزارة الشباب و الرياضة هي المهيمنة و المسيطرة على وضع الرياضة في مصر، " مشيؤا إلي أن قانون الرياضة سلم سلطات وزارة الرياضة للجنة الأوليمبية وهذا يحتاج تعديلات بالتنسيق مع اللجنة على ان يصدرها البرلمان.





2- مراكز الشباب





وتعد من أبرز القضايا التي تمت مناقشتها حلال الجلسة العامة اليوم الخميس حيث كانت محل اهتمام كثير من النواب

بداية طالب النائب ثروت سويلم بتطوير مراكز الشباب قائلا " النواب لم يحالفهم الحظ في الانتخابات بسبب عدم وجود مراكز الشباب في دوائرهم و الناخب اعتقد أن هذا تقصير منهم.





فيما واجهت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة سؤالا بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج الحكومة تحدث فقط عن تطوير 490 ملعبا خماسيا بمختلف محافظات مصر.





وقالت تعقيبًا على وزير الشباب والرياضة، "إحنا طورنا ملاعب كرة قدم فى 11% من مراكز الشباب في مصر فقط، هل دى نسبة مرضية ؟".





وأكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عدم فعالية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب، لا سيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريًا فقط، بل فكريا أيضًا، قائلًا: أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ودفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقتهم وإمكانياتهم المختلفة.





أزمة نادي الزمالك





وكان لأزمة الزمالك نصيب من مناقشات النواب، حيث وجه رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد، سؤالا لوزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "هل أنت مطمئن لما يدور في نادي الزمالك".





وقال رشاد في حديثه للوزير: "لو كان ردك نعم فأنا أثق في حكمك تمامًا، وأعلم أنك تميل تشجيعًا لنادي الزمالك، وأعلم أنك حريص عليه، أما المشكلة الدائمة، فهي منظومة الشباب المصرية، متابعا: "خلال رئاستي للجنة تعاونت معك على مدار عامين، وأرى أنه ليست لدينا منظومة في الشباب من الأساس، حيث مراكز شباب متهالكة، وبعضها مغلق منذ سنوات، والآخر تم سرقته ونهبه".





الإخفاقات الرياضية:





أشارت ىالنائية سحر طلعت مصطفى غلي وجود إخفاق في ألعاب جماهيرية كبيرة، مثل كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية، قائلة" إحنا لم ننجح في التأهل لأوليمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع في كأس إفريقيا، وفِي كرة السلة فشلنا أيضا في التأهل للأوليمبياد".





ووصفت إيقاف نشاط رفع الأثقال في مصر بـ"الفضيحة"، وقالت: "طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الأثقال في مصر لمدة سنتين، من الاتحاد الدولى بسبب ثبوت تعاطى 7 لاعبين مصريين للمنشطات". وأبدت عضو مجلس النواب، اعتراضها على تشكيل لجنة لتسيير أعمال للاتحاد، برئاسة رئيس اتحاد رفع الأثقال، على الرغم من إحالته للنيابة.





الإجراءات الإحترازية وحماية اللاعبين





حذر النائب حازم إمام من حدوث مخاطر صحية للاعبين، موجها سؤالا لوزير الشباب والرياضة عن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية.





أزمة الكئوس المختفية:





تساءلت النائبة سحر طلعت مصطفى عن مصير كئوس أفريقيا، وقالت لوزير الشباب والرياضة: "فين كئوس أفريقيا اللى اتسرقت من مقر اتحاد الكورة يا فندم؟"، وتابعت: "ليه مرجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد في هذا الأمر ياريت توضحلنا؟".



