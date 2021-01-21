ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

"ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة".. رئيس مجلس النواب يحذف العبارة

الخميس 21/يناير/2021 - 05:51 م
المستشار حنفي جبالي،
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قرر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "الشركات ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة"، التي قالتها النائبة مايسة عطوة في إشارة منها إلى تعنت وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، في الموافقة على العلاوة للعاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر بيان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الوزير، بسبب ما يقوم به في شركات القطاع من تصفية، بدلا من التطوير والتحديث، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتعرف على حقيقة ما يقوله الوزير.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، بضرورة الإعلان عن مصير عمال الشركات التي تم تصفيتها، وفي مقدمتها "الحديد والصلب".

ووجهت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، الوزير قائلة: ازاي بتتكلم بكل فخر لما قفلت القومية للأسمنت؟.

وتطرقت النائبة إلى حقوق العمال في عميات التصفية، قائلة: كل ما يهمنا عمال مصر، مستشهدة بموقف الوزير في إصراره على حرمان العمال من حقوقهم.

وقالت النائبة: القطاع العام يحصل على علاوة دورية، بالإضافة إلى منحة الرئيس، واحنا بنتفاوض معاك على العلاوة، بيبقى ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة.
"ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة".. رئيس مجلس النواب يحذف العبارة
"ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة".. رئيس مجلس النواب يحذف العبارة
"ناقص نبوس على إيدك علشان العلاوة".. رئيس مجلس النواب يحذف العبارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مايسة عطوة: المرأة أثبتت وجودها في برلمان 2015 وكانت علي قدر التحدي

أول استجواب برلماني عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

استجواب وبيان عاجل ولجنة تقصي حقائق.. البرلمان يفعل أدواته في أزمة «الحديد والصلب»

السلاب لوزير قطاع الأعمال: الشعب مش هيسامح النواب.. والمجلس مش هيغفر للحكومة

ترشيحاتنا

السعودية: كل من وقع على اتفاق العلا لديه نية لتنفيذ المصالحة

محمد فضل عن تخفيف عقوبة "وادي والشناوي": قرار فردي

رسمياً.. بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الأهلي بالدوري

ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي الزنجبيل كل يوم

خالد الجندي يرد على القائلين بعدم وجود نص صريح للحجاب في الإسلام

استبعاد بدر بانون من مباراة الأهلى والمقاولون العرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور