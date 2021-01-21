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توك شو

عضو بطولة العالم لليد يكشف معلومات مهمة عن لقاء مصر وبيلاروسيا

الخميس 21/يناير/2021 - 06:48 م
منتخب اليد
منتخب اليد
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البهي عمرو
قال الكابتن طارق الدروي عضو اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، إن المنتخب المصري لكرة اليد قدم مباراة قوية أمس أمام الاتحاد الروسي، وحصد نقاط المباراة.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" أن تعادل المنتخبات الأخرى يكون فى مصلحة مصر، ولدينا مباراة قوية مع منتخب بيلا روسيا، ويجب أن نفوز فى هذه المباراة التى ستقام فى تمام السابعة مساء.

ولفت إلى أن كل مباريات مصر فى المرحلة المقبلة تعتبر مباريات كأس، وذلك بعد أن ضاع منا مباراة السويد.

وأشار إلى أن المنتخب حالة تقديمه مباراة قوية سيكون لنا فرصة قوية فى الحصول على مركز مميز فى البطولة.

وأوضح أن التجانس بين اللاعبين أصبح أفضل، والمباراة المقبلة ستكون قوية وسيحقق المنتخب الفوز.
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