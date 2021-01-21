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وفاة سرطان وإدمان.. مأساة أسرية في حياة جو بايدن

الخميس 21/يناير/2021 - 06:53 م
بايدن
بايدن
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ندى عبد العزيز
أصبحت عائلة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" محط أنظار العالم بعد أدائه القسم رسيمًا أمس الأربعاء، ومن المؤسف أن "بايدن" عانى كثيرا على مستوى العائلة حيث فقد اثنين من أولاده وزوجته الأولى.

وعرضت فضائية روسيا اليوم، تقريرا عن العائلة الجديدة التي دخلت البيت الأبيض رسميًا عبر بوابة الرئاسة هذه المرة ، حيث سبق للأسرة قضاء 8 سنوات داخل البيت الأبيض عندما كان بايدن نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأوضح التقرير أن زوجة جو بايدن الأولى نيليا وابنته ناومى ماتا في حادث أليم، فتزوج مرة أخرى بعد 5 سنوات من الحادث باقتراح من ابنيه "هانتر "و "بو"، ليرزق بابنة تدعى "آشلي "تبلغ 39 عاما حاليا من زوجته الحالية "جيل بايدن".

ولفت التقرير أن "بو" ابن جو بايدن التحق بالجيش الأمريكي وخدم به لسنوات، ومن ثم أصبح النائب العام لولاية "ديلاوير "قبل أن يصاب بالسرطان 2015 ويموت به.

وأشار التقرير إلى أن "هانتر" الابن الثاني لجو بايدن عانى لفترة كبيرة من إدمان الكحول والمخدرات وانتصر على إدمانه بدعم من والده، ويعمل محاميا وعضو مجلس إدارة لشركة أوكرانية متخصصة فى الغاز.

وأكد التقرير أن للرئيس الأمريكي جو بايدن 5 احفاد.
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