جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة طفل بالدقهلية

تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور عامل على جثة طفل حديث الولادة ملفوف ببطانية وملقى بجوار مسجد القاسم بقرية الاسكندرية الجديدة التابعة لمركز مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية.



وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية، من احد اهالى قرية الاسكندرية الجديدة التابعه للمركز بالعثور على طفل لقيط متوفي ملفوف في بطانية بجوار مسجد القاسم بالقرية.





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة "ذكر" ملفوف في بطانية والحبل السري مربوط وبه اثار نهش من الذراع والجانب الايمن .





وبسؤال الشخص الذى عثر عليه ويدعى سعيد سعد المهدى ٥٠ عاما عامل ومقيم تفتيش،السرو التابعه لمركز فارسكور بدمياط أقر أنه عقب اداءه الصلاه فى المسجد وخروجه عثر على الطفل بجوار المسجد.



