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رياضة

مونديال اليد.. بولندا تكتسح أوروجواي 30 - 16

الخميس 21/يناير/2021 - 06:12 م
بولندا ضد أوروجواي
بولندا ضد أوروجواي
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محمد السعيد
فاز منتخب بولندا على نظيره أوروجواي بنتيجة 30 - 16، في إطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم بولندا على أوروجواي بنتيجة 14 - 9.

ونجح منتخب بولندا في فرض سيطرته على المباراة بشكل كامل في الشوط الثاني، حيث سجل  16 هدفا مقابل 7 فقط لصالح أوروجواي.

يذكر أن المجموعة الأولى بالدور الرئيسي تضم منتخبات: المجر، إسبانيا ، ألمانيا ، بولندا ، البرازيل وأوروجواي.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في الدور الرئيسي، حيث يتلقي:


المجر -  البرازيل، السابعة مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كرواتيا - البحرين، السابعة مساء، صالة ستاد القاهرة.

الدنمارك - قطر، التاسعة والنصف مساء، صالة ستاد القاهرة.

إسبانيا - ألمانيا، التاسعة والنصف مساء، الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


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