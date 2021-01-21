سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل لقاء أسوان

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا.





و خضع لاعبو الزمالك للمسحة استعدادا لمواجهة أسوان المقررة إقامتها بعد غد السبت بالدوري الممتاز.





وأكد أسامة أن المسحة جاءت سلبية لجميع اللاعبين، ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.





فيمة اكدت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا.





وطالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها.



