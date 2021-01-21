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برلمان

رئيس النواب: أجلس على المنصة 7 ساعات متواصلة من أجل الوطن

الخميس 21/يناير/2021 - 06:20 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه يجلس على كرسي منصة البرلمان لمدة 7 ساعات خلال الجلسة العامة، من اجل الوطن.

جاء ذلك ردا على النائب حسن المير، الذي قال لرئيس المجلس النواب: "نقدر جلوسك على المنصة في هذا الوقت الطويل".

وأضاف المير خلال كملته فى الجلسة العامة للبرلمان التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته : "مجالس الإدارات فاشلة و يجب اختيارها بدون واسطة او محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية" ، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.
رئيس النواب: أجلس على المنصة 7 ساعات متواصلة من أجل الوطن
رئيس النواب: أجلس على المنصة 7 ساعات متواصلة من أجل الوطن
رئيس النواب: أجلس على المنصة 7 ساعات متواصلة من أجل الوطن
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