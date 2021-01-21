رئيس النواب: أجلس على المنصة 7 ساعات متواصلة من أجل الوطن

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه يجلس على كرسي منصة البرلمان لمدة 7 ساعات خلال الجلسة العامة، من اجل الوطن.
جاء ذلك ردا على النائب حسن المير، الذي قال لرئيس المجلس النواب: "نقدر جلوسك على المنصة في هذا الوقت الطويل".
وأضاف المير خلال كملته فى الجلسة العامة للبرلمان التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته : "مجالس الإدارات فاشلة و يجب اختيارها بدون واسطة او محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية" ، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.