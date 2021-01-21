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مرأة

لرفع مناعتك.. سلطة بطرق غير تقليدية

الخميس 21/يناير/2021 - 08:12 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
لا غنى عن طبق السلطة يوميا فهى تحتوى على العديد من المكونات التى تساعد على رفع المناعة إليك طريقة تجهيز السلطة بطرق مختلفة وفقا لموقع برايت سايد.

سلطة الطماطم والأفوكادو

سوف تحتاجين:

3 طماطم طازجة
1/2 أفوكادو
1/2 بصلة
2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون
2 أو 3 ملاعق كبيرة من زيت البذور
ملح ، فلفل ، وسلطة خضار

طريقة تحضير السلطة

قطعي الأفوكادو إلى شرائح أو قطعيها إلى مكعبات صغيرة. رشيهم جيدًا بعصير الليمون وقلبي. أضيفى بذور الأفوكادو للحفاظ على الشرائح من التحول إلى اللون البني.
نقطع البصل إلى نصف ونضعه في الماء المغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق. ثم صفي الماء واترك البصل يبرد.
قطعي الطماطم إلى شرائح.
تُمزج الخضار في وعاء كبير. دعي السلطة بالزيت ، ثم أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة ولاتنس إخراج بذور الأفوكادو قبل التقديم.

سلطة مكسيكية حارة بالدجاج والخضروات

سوف تحتاجين:

    4 صدور دجاج صغيرة
    1/2 كرنب أحمر متوسط ​​الحجم
    1 فلفل حلو
    10 ثمار طماطم
    1/2 ليمون
    حفنة صغيرة من البقدونس و / أو الكزبرة
    4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
    نصف ملعقة صغيرة من السكر البني
    البهارات حسب الذوق
    زباد
طريقة تجهيز السلطة

    دهن شرائح الدجاج بزيت الزيتون ورشها بالبهارات والسكر. لتتبيل اللحم ، ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل (يفضل نقعه لمدة ليلة كاملة).
    نقطع الدجاج إلى مكعبات ونقلى بالزيت على نار متوسطة. ثم يضاف عصير نصف ليمونة.
    يقطع الكرنب  والخضروات ويقطع الفلفل إلى مكعبات. قسمي الطماطم  إلى نصفين. قلبي الخضار مع الدجاج المقلي. يُسكب الزبادي ويُرش الخضار عليه. يمكنك تقديم السلطة إما على طبق أو مع الخبز العربي.
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