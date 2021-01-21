لرفع مناعتك.. سلطة بطرق غير تقليدية



لا غنى عن طبق السلطة يوميا فهى تحتوى على العديد من المكونات التى تساعد على رفع المناعة إليك طريقة تجهيز السلطة بطرق مختلفة وفقا لموقع برايت سايد.





سلطة الطماطم والأفوكادو

سوف تحتاجين:

طريقة تحضير السلطة

سلطة مكسيكية حارة بالدجاج والخضروات

3 طماطم طازجة1/2 أفوكادو1/2 بصلة2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون2 أو 3 ملاعق كبيرة من زيت البذورملح ، فلفل ، وسلطة خضارقطعي الأفوكادو إلى شرائح أو قطعيها إلى مكعبات صغيرة. رشيهم جيدًا بعصير الليمون وقلبي. أضيفى بذور الأفوكادو للحفاظ على الشرائح من التحول إلى اللون البني.نقطع البصل إلى نصف ونضعه في الماء المغلي لمدة 2 إلى 3 دقائق. ثم صفي الماء واترك البصل يبرد.قطعي الطماطم إلى شرائح.تُمزج الخضار في وعاء كبير. دعي السلطة بالزيت ، ثم أضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة ولاتنس إخراج بذور الأفوكادو قبل التقديم.سوف تحتاجين:4 صدور دجاج صغيرة1/2 كرنب أحمر متوسط ​​الحجم1 فلفل حلو10 ثمار طماطم1/2 ليمونحفنة صغيرة من البقدونس و / أو الكزبرة4 ملاعق كبيرة زيت زيتوننصف ملعقة صغيرة من السكر البنيالبهارات حسب الذوقزبادطريقة تجهيز السلطةدهن شرائح الدجاج بزيت الزيتون ورشها بالبهارات والسكر. لتتبيل اللحم ، ضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل (يفضل نقعه لمدة ليلة كاملة).نقطع الدجاج إلى مكعبات ونقلى بالزيت على نار متوسطة. ثم يضاف عصير نصف ليمونة.يقطع الكرنب والخضروات ويقطع الفلفل إلى مكعبات. قسمي الطماطم إلى نصفين. قلبي الخضار مع الدجاج المقلي. يُسكب الزبادي ويُرش الخضار عليه. يمكنك تقديم السلطة إما على طبق أو مع الخبز العربي.