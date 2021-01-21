خالد الجندي يشرح تحريم التوازن والتربية في الحرم.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يحرم علينا أحيانا الطيبات فالرجل في الحرم مثلا يمنع من المسك ولبس المخيط والجماع مع زوجته وهذا يسمى تحريم التوازن والتربية، وهناك تحريم مؤقت مثل تحريم أثناء وقت معين أما التحريم الدائم فمثلا تحريم الزنا أو السرقة.





وأضاف الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية DMC، الآية رقم 31 في سورة النور نص واضح وصريح في تغطية الشعر: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، والخمار لا يقال إلا ما خالط الرأس ولا يوجد خمار على الصدر أو الكتف أو البطن أو الرجل ولا يقال الخمار إلا على الرأس وهذا لفظ يقال على الرجل والمرأة فيوجد في أحد أحاديث البخاري أن النبي يخرج علينا وقد خمر رأسه ويعني أنه يرتدي عمامة على رأسه ولذلك تقال كلمة خمرة أي غطت على العقل وهذا النص واضح أن الحجاب فرض في الإسلام.



