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أخبار العالم

بسبب زيادة حالات كورونا الحرجة.. بريطانيا تحول حافلات الركاب لسيارات إسعاف ومستشفيات متنقلة

الخميس 21/يناير/2021 - 06:31 م
على صالح
حولت السلطات البريطانية حافلتين في لندن إلى سيارات إسعاف للمساعدة في تخفيف الضغط على مركز الصحة العامة في العاصمة المتضررة بشدة من استمرار ارتفاع وفيات كورونا - كوفيد19.

ويمكن للحافلات ذات الطابق الواحد أن تستوعب أربعة مرضى، وقد تم تجهيزها بجميع المعدات الحيوية بما في ذلك مضخات التسريب وأقنعة الأكسجين والشاشات.

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وتنقل الاتوبيسات في البداية المرضى إلى مستشفى Nightingale الذي أعيد افتتاحه حديثًا في ساحة اكسسيل بلندن للحصول على رعاية داعمة وتأهيلية قبل الخروج من المستشفى.

وتعرضت مستشفيات مراكز الصحة العامة في لندن لضغط هائل منذ ظهور سلالة كوفيد شديدة العدوى والتي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد المسعفون بأنهم اضطروا إلى "فرز" المرضى لتحديد من يجب أن يحصل على الرعاية الحرجة - مع تخوف الكثير من أن الوضع قد يتفاقم.

ومن المأمول أن تساعد الحافلات - المعارة إلى الخدمة الصحية من قبل شركة Go-Ahead للحافلات - في التخلص من بعض الضغط.

وتمت إزالة المقاعد لزيادة المساحة في السيارات الكهربائية، والتي تم تجهيزها بالكامل من قبل أطباء وممرضات مركز الصحة العامة بمعدات الوقاية الشخصية ومتطوعي الإسعافات الأولية الذين حصلوا جميعًا على لقاح كوفيد.

ويتم شحن المعدات الموجودة على متن الحافلات من خلال بطاريات المركية ومن المقرر نقل المرضى الأوائل في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة ذا جارديان.


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