الحلم لم ينته .. علي زين لاعب المنتخب يعلق على فوز مصر أمام روسيا

احتفل " علي زين " لاعب المنتخب المصري لكرة اليد بالفوز على منتخب روسيا أمس في بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة على الأراضي المصرية.





ونشر علي زين ، عبر حسابه بإنستجرام صورة من المبارة وعلق عليها قائلا " الحلم لم ينتهي دعنا نستمر في القتال".









وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد بعد الفوز الذي تحقق اليوم على المنتخب الروسي في الجولة الأولى للدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر حاليا.





واكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب كرة اليد قدم أداء قويا في مباراة اليوم وظهر على اللاعبين الإصرار والعزيمة لتحقيق الفوز الذي تحقق بعد مجهود وأداء مشرف.







