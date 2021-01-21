بعد تساءل أعضاء البرلمان.. عميد كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان يوضح معايير اختيار المعيدين

طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.





وفى هذا الإطار قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اختيار المعيدين يتم ضمن شروط ومعايير لا بد من توافرها عند الطالب ليتم تعيينه كمعيد فى الكلية.





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وأوضح الدكتور أسامة أمام أنه لا بد الطالب أن يكون من أوائل دفعته وأن الكلية لم تعد تأخذ بترتيب أوائل الدافعة فى آخر سنتين ولكن تؤخذ بالترتيب على الدفعة فى العام الواحد فقط، ونوه إلى أن ذلك يتم وفقًا لخطة الجامعة الخمسية وبناء على هذه الخطة يتم تعيين المعيدين.





وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها فى العامين الماضيين.





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