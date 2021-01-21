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تعليم

بعد تساءل أعضاء البرلمان.. عميد كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان يوضح معايير اختيار المعيدين

الخميس 21/يناير/2021 - 08:49 م
د. أسامة أمام
د. أسامة أمام
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إسلام خالد
طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.

وفى هذا الإطار قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اختيار المعيدين يتم ضمن شروط ومعايير لا بد من توافرها عند الطالب ليتم تعيينه كمعيد فى الكلية.

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وأوضح الدكتور أسامة أمام أنه لا بد الطالب أن يكون من أوائل دفعته وأن الكلية لم تعد تأخذ بترتيب أوائل الدافعة فى آخر سنتين ولكن تؤخذ بالترتيب على الدفعة فى العام الواحد فقط، ونوه إلى أن ذلك يتم وفقًا لخطة الجامعة الخمسية وبناء على هذه الخطة يتم تعيين المعيدين.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها فى العامين الماضيين.

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كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، توجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التحية للأطقم الطبية، لدورهم الحيوي خلال مواجهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلًا : من هذا المنبر حيث مجلس النواب الموقر أتوجه بالتحية والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات لدورهم البطولي للتصدي لفيروس كورونا.
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