ضبط سائق توك توك بمخدرات في المنصورة

تمكنت قوة أمنية بمدينة المنصورة من ضبط سائق توك توك بحوزته كمية متنوعة من "الاقراص المخدرة والحشيش والشادو" المخدر أثناء قيامه بتوصيل المخدرات لأحد الاشخاص .



ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتمكن النقيب "مصطفى إبراهيم الدسوقي " الضابط بإدارة شرطة النجدة ( معين بخدمة رئيس القول الأمني الخامس ) والقوة المرافقة من ضبط كلا من "محمد ع ح ع "، ۲۸ عاما سائق توك توك ، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة قسم ثان المنصورة ، و"مينا ت. ي " ۱۸ عاما ، عامل ، ومقيم شارع " الترعة " دائرة قسم أول المنصورة ،وبحوزة الأولى عدد ( ۲۳ قرص لعقار الكبتاجون المخدر ، ٤ قرص لعقار الأبتريل المخدر ، لفافة بانجو، و۲۹ تذكرة بها مادة بيضاء اللون تشبه مادة الشادو المخدر قطع حشيش، سلاح أبيض " مطواة ، مشرط طبی " مبلغ مالي وقدره ۱۷۰ جنيه ، هاتف محمول )





وضبط وبحوزة الثانی ( هاتف محمول ، مبلغ مالي وقدره 2.5 جنيه ). وبمواجهتهما أقر الأول بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح الأبيض " المطواة " بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة و" المشرط الطبي " بقصد استخدامه في تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته ، والهاتف المحمول لتسهيل إتصاله بعملائه كما أقر الثاني بتواجده رفقة الأول لشراء المواد المخدرة منه .



تحرر عن ذلك المحضر رقم ۷۸٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة