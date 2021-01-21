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حوادث

ضبط سائق توك توك بمخدرات في المنصورة

الخميس 21/يناير/2021 - 06:49 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت قوة أمنية بمدينة المنصورة من ضبط سائق توك توك بحوزته كمية متنوعة من "الاقراص المخدرة والحشيش والشادو" المخدر  أثناء قيامه بتوصيل المخدرات لأحد الاشخاص .

ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتمكن النقيب "مصطفى إبراهيم الدسوقي " الضابط بإدارة شرطة النجدة ( معين بخدمة رئيس القول الأمني الخامس ) والقوة المرافقة من ضبط كلا من "محمد ع ح ع "، ۲۸ عاما سائق توك توك ، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة قسم ثان المنصورة ، و"مينا ت. ي " ۱۸ عاما ، عامل ، ومقيم شارع " الترعة " دائرة قسم أول المنصورة ،وبحوزة الأولى عدد ( ۲۳ قرص لعقار الكبتاجون المخدر ، ٤ قرص لعقار الأبتريل المخدر ، لفافة بانجو، و۲۹ تذكرة بها مادة بيضاء اللون تشبه مادة الشادو المخدر قطع حشيش، سلاح أبيض " مطواة ، مشرط طبی " مبلغ مالي وقدره ۱۷۰ جنيه ، هاتف محمول )

وضبط وبحوزة الثانی ( هاتف محمول ، مبلغ مالي وقدره 2.5 جنيه ). وبمواجهتهما  أقر الأول بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح الأبيض " المطواة " بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة  و" المشرط الطبي " بقصد استخدامه في تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته ، والهاتف المحمول لتسهيل إتصاله بعملائه كما أقر الثاني بتواجده رفقة الأول لشراء المواد المخدرة منه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۷۸٤ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة
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