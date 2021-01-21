مارسيلو يعلق على فضيحة ريال مدريد أمام فريق مغمور

علق مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد على إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته من فريق درجة بهدفين مقابل هدف. ثانية





ونشر مارسيلو عبر حسابه بإنستجرام صورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا " سنقوم بتغيير هذا".





وأقصى فريق ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فريق ريال مدريد من دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي.





هدف ريال مدريد الأول جاء عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، لكن ألكويانو تعادل عن طريق سوليباس في الدقيقة 80، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.







