ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مارسيلو يعلق على فضيحة ريال مدريد أمام فريق مغمور

الخميس 21/يناير/2021 - 06:36 م
مارسيلو
مارسيلو
Advertisements
مصطفى كرم
علق مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد على إقصاء ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته من فريق درجة ثانية  بهدفين مقابل هدف. 

ونشر مارسيلو عبر حسابه بإنستجرام صورة له من اللقاء وعلق عليها قائلا " سنقوم بتغيير هذا". 

وأقصى فريق ألكويانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، فريق ريال مدريد من دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي.

هدف ريال مدريد  الأول جاء عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 45، لكن ألكويانو تعادل عن طريق سوليباس في الدقيقة 80، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.


وفي الشوط الثاني، نجح ألكويانو وبرغم النقص العددي بطرد لاعبه لوبيز في الدقيقة 110، من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 115 عن طريق كازانوفا، ليقصي ريال مدريد من البطولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الليجا

إنتر يفوز على فيورنتينا ويضرب موعدًا مع ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا

تشكيل ريال مدريد أمام ألكويانو في كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد يتعادل مع ألكويانو 1-1 في كأس إسبانيا

ألكويانو يقصي ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في مفاجأة من العيار الثقيل

أول تعليق من زيدان عقب إقصاء ريال مدريد من كأس إسبانيا من فريق درجة ثالثة

ترشيحاتنا

توأمى.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

استبعاد بدر بانون من مباراة الأهلى والمقاولون العرب

أفشة يسجل الهدف الثالث للنادي الأهلي فى شباك المقاولون العرب

قتلت 600 فتاة وشربت دماءهن.. تعرف على ملكة الدم أبشع مجرمة في تاريخ البشرية

تجمد في سريره.. رضيع يموت من البرد بسبب إهمال والدته

تحتاج لـ 62 هدفا .. الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو في لقب الهداف التاريخي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

سعر ومواصفات بورش تايكان 2021 بعد طرحها رسميا.. صور

هيونداي تستعد لطرح بايون HUNDAI BAYON SUV للمرة الأولى .. صور