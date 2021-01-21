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رياضة

محمد شريف يدرك التعادل 2-2 لـ الأهلي أمام المقاولون

الخميس 21/يناير/2021 - 06:35 م
محمد شؤيف
محمد شؤيف
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محمد رشاد
أدرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعادل أمام ضيفه المقاولون العرب ، لتصبح النتيجة 2-2، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

سجل الهدف اللاعب  محمد شريف فى الدقيقة 69 من زمن المباراة بعد متابعة لكرة حمدي العرضية من الناحية اليسري ليضع الكرة بقدمه فى مرمى المقاولون العرب مدركا هدف التعادل للأهلي .

وسجل هدف تقليص الفارق للأهلي  اللاعب طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 52 من زمن المباراة بعد تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء لتعلن عن الهدف الاول للأهلي أمام المقاولون العرب .


وسجل الهدف  الأول للمقاولون باسم علي فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، بعد تسديدة من الجانب الايمن تصطدم فى قدم ايمن اشرف وتغير اتجاه الكرة لتسكن شباك الحارس علي لطفي .


وضاعف سيف الدين الجزيري النتيجة في الدقيقة 44 بعدما حصل على تمريرة من محمد حمدي زكي الي وضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك. 

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