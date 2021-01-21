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حوادث

ضبط شخص أثناء محاولته سرقة كميات من مسامير شريط السكة الحديد بالمنزلة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:18 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكن عدد من أهالي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص أثناء محاولته سرقة بعض المسامير الخاصة بشريط السكة الحديد ناحية البندر في جوال، وأبلغوا قسم الشرطة.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد  بورود بلاغ إلى ضباط شرطة المنزلة من الأهالي، من ضبط "أيمن م س ا "، 19 عاما، وبحوزته جوال به كمية من مسامير قضبان السكة الحديد وزن 20 جرام.

وبمواجهته، اعترف بالسرقة بدافع بيعها كخردة، والتربح السريع من ثمنها وبسؤال "وليد عوض"، خفير بمحطةالسكة الحديد، قرر بأن المسامير المضبوطة مسامير قديمة وتالفة وأنه مكلف بتجميعها عقب انتهاء أعمال الصيانة الجاري في قضبان السكة الحديد، لوضعها في المخازن.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٩ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم شرطة المنزلة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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